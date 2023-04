Indy hat noch ein letztes Abenteuer vor sich: Neuer Trailer zu Indiana Jones and the Dial of Destiny

HQ

Die Star Wars Celebration 2023 in London hat einen lebhaften Freitag mit vielen großen Ankündigungen von Lucasfilm, Disney und Star Wars. Aber jenseits der von George Lucas geschaffenen Galaxie gibt es auch Platz für Harrison Fords andere große Rolle, viel irdischer als der Schmuggler Han Solo: Indiana Jones.

Wir wissen, dass der Schauspieler in diesem Jahr 81 Jahre alt wird und dass er nicht mehr die Gewandtheit hat, die er einst für seine Rollen als schurkischer Abenteurer hatte, aber er hat immer noch einige Rechnungen mit den Nazis zu begleichen, und es scheint, dass sie alle in Indiana Jones und das Zifferblatt des Schicksals, dem fünften Film der Figur, beglichen werden. der am 30. Juni in die Kinos kommt.

Darin werden wir einen Henry Jones III sehen, der sich vom Unterrichten zurückzieht und versucht, sich an das zurückgezogene Leben inmitten des Weltraumrennens zwischen Amerikanern und Russen zu gewöhnen, aber seine Patentochter Helena (Phoebe Waller-Bridge) verwickelt ihn in ein neues Abenteuer, in dem er sich der Bedrohung durch die Nazis und sogar einer Macht stellen muss, die in der Lage ist, die Zeit zu manipulieren selbst.

Während der Londoner Veranstaltung wurde der zweite Trailer für den Film veröffentlicht, und wir können nicht anders, als ein wenig aufgeregt zu sein über die Rückkehr (und wir könnten uns fast verabschieden) des Namens, der jetzt und für immer ein Synonym für Abenteuerfilme sein wird. Sie können es unten sehen.