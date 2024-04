Industria und Lisa: Definitive Edition sind nächste Woche kostenlos im Epic Games Store erhältlich

HQ

Der Kalter-Krieg-Shooter Industria und das erzählerische Rollenspiel Lisa: Definitive Edition wurden als Werbegeschenke für die nächste Woche im Epic Games Store bestätigt. Beide Titel können vom 25. April bis 2. Mai erworben werden.

Zuvor können sich die Spieler jedoch in The Big Con auf einen kriminellen Roadtrip durch das Amerika der 90er Jahre begeben und im spannenden Online-Strategiespiel Town of Salem in ein Reich voller Geheimnisse und Täuschungen eintauchen. Beide Spiele können bis zum 25. April um 04:00 Uhr in Anspruch genommen werden.