Indonesien treibt Plan zur militärisch-zivilen Integration voran

In einem Schritt, der die politische Landschaft Indonesiens neu gestalten könnte, hat die Regierung eine überarbeitete Version eines Gesetzes eingeführt, das es Militäroffizieren ermöglichen würde, zivile Rollen zu übernehmen, mit einer entscheidenden Wendung: Soldaten müssten zuerst aus dem aktiven Dienst ausscheiden (via Reuters).

Dieser aktualisierte Entwurf zielt darauf ab, die Bedenken von Aktivisten und Studenten auszuräumen, die die Rückkehr einer umstrittenen Ära in der Geschichte Indonesiens befürchten, in der das Militär erhebliche Macht in zivilen Angelegenheiten ausübte.

Das Gesetz, das in einer parlamentarischen Anhörung vorgestellt wurde, ist ein Schritt zur Festigung der Vision von Präsident Prabowo Subianto von einer stärkeren militärischen Präsenz in der Regierung, obwohl Kritiker davor warnen, dass die Änderungen das Kräfteverhältnis noch verschieben könnten.

Während Soldaten zivile Rollen im Verteidigungsministerium und in den Geheimdiensten übernehmen konnten, ging die Verschiebung mit der Bedingung einher, dass sie zuerst in den Ruhestand gehen müssen – ein Versuch, die schlimmsten Befürchtungen vor einem übermächtigen militärischen Einfluss einzudämmen.