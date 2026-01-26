Indonesien erhält die ersten Rafale-Kampfjets im Rahmen einer umfassenden Verteidigungsaufrüstung aus Frankreich

HQ

Indonesien hat drei Rafale-Kampfjets aus Frankreich erhalten, was den Beginn einer umfassenden Modernisierung der Luftwaffe markiert. Die Flugzeuge, Teil eines milliardenschweren Verteidigungsabkommens mit Frankreich, waren auf dem Luftwaffenstützpunkt Roesmin Nurjadin in Pekanbaru, Sumatra, stationiert und sind nun einsatzbereit, bestätigte ein Beamter des Verteidigungsministeriums.

Die südostasiatische Nation hat bis zu 42 Rafale-Jets von Dassault Aviation im Rahmen einer umfassenderen militärischen Expansion bestellt, die auch französische Fregatten und U-Boote umfasst. Die Verteidigungsausgaben waren unter Präsident Prabowo Subianto, einem ehemaligen Kommandeur der Spezialeinheiten, eine Priorität, da Indonesien versucht, seine alternde militärische Ausrüstung aufzurüsten und die regionalen Sicherheitsfähigkeiten zu stärken.

Rafale-Kampfjets // Shutterstock

"Diese Lieferung stellt eine bedeutende Verbesserung der Fähigkeiten unserer Luftwaffe dar", sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Rico Ricardo Sirait. Obwohl drei Jets eingetroffen sind, werden weitere Rafales später in diesem Jahr erwartet, obwohl das Ministerium die genaue Anzahl nicht genannt hat.

Indonesien hat mehrere Möglichkeiten zur Erweiterung seiner Kampfjetflotte geprüft, darunter Chinas J-10 und die US-amerikanische F-15EX. Parallel dazu hat das Land einen Vertrag für 48 türkisch hergestellte KAAN-Kampfjets der fünften Generation unterzeichnet, die von General Electric F-110-Triebwerken angetrieben werden, die auch in F-16 verwendet werden. Gespräche mit Pakistan über mögliche Anschaffungen von Kampfjets und Drohnen unterstreichen Jakartas Engagement für die Modernisierung seiner militärischen Ausrüstung weiter...