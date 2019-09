Indivisibles schickes Anime-Intro bereitet auf Launch vor

Entwickler Lab Zero Games präsentierte uns letzte Woche das vollständige Intro zu ihrem sehr hübschen Spiel Indivisible (Anne verrät euch in ihrer Vorschau mehr zum Game). Das japanische Animationsstudio Trigger (Kill la Kill, Little Witch Academia) und die Amerikaner von Titmouse (Big Mouth, Anime-Sequenzen in Deadly Class) sind für die Erstellung der Intro-Sequenz verantwortlich und beweisen, dass sie ihre Fähigkeiten beherrschen. Indivisible wird am 8. Oktober auf PC (Steam und GOG), PS4 und Xbox One veröffentlicht, später soll eine Nintendo-Switch-Version folgen.

You watching Werben