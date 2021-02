Indie-Titel Valheim verkaufte in einer knappen Woche mehr als eine Million Einheiten

Wer hätte das gedacht: Der schwedische Indie-Titel Valheim entwickelte sich innerhalb kürzester Zeit zum Überraschungshit, der auf der Video-Plattform Twitch für ebenso überwältigende Resonanz sorgt wie auf Steam. Offiziell beschrieben als "brutales 1-10 Spieler Multiplayer-Erkundungs- und Survivalspiel in einem prozedural generierten Fegefeuer inspiriert von der Kultur der Wikinger" wurde Valheim am 2.2. in den Early Access auf Steam entsandt. Rund eine Woche später hat das Spiel bereits über eine Million Einheiten verkauft und wurde in Valves Online-Shop über 17.000 Mal rezensiert - aktueller Wertungsdurchschnitt: äußerst positiv.

Die Entwickler von Iron Gate AB beschreiben die Features ihres Überraschungs-Hits wie folgt:



Riesige prozedural generierte Spielwelt - erkunde und erobere mystische Länder, von geheimnisvollen Wäldern bis zu gewaltigen verschneiten Gebirgsketten und malerischen Auen, jeweils mit ihren eigenen legendären Kreaturen, die du bekämpfen und Tieren, die du jagen kannst.



Koop-Mehrspieler (2-10 Spieler) - Egal, ob du das Land allein oder zusammen mit treuen Gefährten erobern willst, Valheim unterstützt unabhängige, von Spielern gehostete Server und unbegrenztes Erstellen von Welten. Wir empfehlen, mit 3-5 Spielern im Koop-Modus zu spielen.



Knallhartes Kampfsystem auf Grundlage von Ausweichen und Blocken mit einer großen Auswahl an Waffen



Schiffe bauen und steuern - Baue vom bescheidenen Floß bis zum mächtigen Kriegsschiff legendäre Schiffe, um die Seen zu erobern und neue Länder zu entdecken.



Beschwöre und besiege rachsüchtige uralte Bossgegner aus Mythen und Legenden und sammle Trophäen, um voranzukommen und neue, mächtige Gegenstände zu fertigen.



Flexibles Bausystem für Häuser und Basen - Errichte Methallen, Höfe, Außenposten, Burgen und mehr.



Intuitives Anfertigen von Gegenständen - Schmiede die besten Waffen und Rüstungen und produziere Nahrung und Met.



Dedizierter Server - Für alle, die auf einem persistenten Server spielen wollen



Zum Release-Trailer: