Indie-Team aus Amerika unterstützt CD Projekt Red bei einer bestehenden Spieleserie

Das polnische Entwicklerstudio CD Projekt Red bekommt Verstärkung. Das Unternehmen gab noch vor dem Wochenende bekannt, dass sie The Molasses Flood erworben haben, ein US-amerikanisches Indie-Studio, das 2014 von ehemaligen Bioshock-und Halo-Entwicklern gegründet wurde. Das Team hat Spiele wie The Flame in the Flood und Drake Hollow hervorgebracht - Spiele mit Survival-Elementen und Fokus auf Basenbau. The Molasses Flood soll weiterhin als unabhängiges Studio fungieren, allerdings eng mit CD Projekt Red an einer ihrer bestehenden Serien zusammenarbeiten. Das dürfte vor allem Fans von The Witcher und Cyberpunk 2077 freuen.

Quelle: The Molasses Flood.