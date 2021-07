Indie-Platformer Blue Fire ab 9. Juli auf der Xbox One

Via Twitter vermelden die Robi Studios, dass ihr Action-Platformer Blue Fire am 9. Juli die Xbox One erreicht. In einer Antwort auf einen User verraten die Entwickler, dass die PS4-Version des Indie-Spiels ebenfalls bald einen Release-Termin erhalten soll.

Wer Blue Fire lieber auf dem PC, der Switch oder via Stadia spielen möchte, kann bereits loslegen. Der Ninja-Platformer dürfte nicht zuletzt Fans von Hollow Knight gefallen und stieß in unserer Kritik aus dem Februar auf offene Arme.

Mit Dank an gematsu!