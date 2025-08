HQ

In der vergangenen Woche wurde in einigen Berichten, darunter eine Erklärung von US-Präsident Trump, suggeriert, dass Indien, ein bedeutender Importeur von Rohöl aus Russland, diese Importe stoppen würde. Bereits am Freitag sagte Trump zu Reportern:

"Ich verstehe, dass Indien kein Öl mehr aus Russland kaufen wird. Das habe ich gehört. Ich weiß nicht, ob das richtig ist oder nicht. Das ist ein guter Schritt. Wir werden sehen, was passiert."

Dies scheint jedoch nicht der Fall zu sein. In einer Erklärung (über The Guardian), die der offiziellen Nachrichtenagentur ANI zur Verfügung gestellt wurde, haben indische Beamte bestätigt, dass sie weiterhin Rohöl aus Russland importieren werden.

Sie sagen in dieser offiziellen Erklärung, dass die Entscheidung auf "Preis, Rohölqualität, Lagerbeständen, Logistik und anderen wirtschaftlichen Faktoren" basiert, wollten sich aber nicht weiter zu der Angelegenheit äußern. Dies geschieht nicht lange, nachdem Trump Wladimir Putin gedroht hat, Waffenstillstandsgespräche mit der Ukraine aufzunehmen oder zunehmende Sanktionen zu riskieren, einschließlich zusätzlicher Zölle auf Länder, die russisches Rohöl importieren.

Schon jetzt wird Indien einen Zoll von 25 % auf alle Waren erhalten.