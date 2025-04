Indien wird die Verantwortung für den Angriff auf Kaschmir bis ans "Ende der Welt" verfolgen, erklärt Modi

HQ

Die neuesten Nachrichten über Indien und Pakistan . Indien verfolgt nach dem verheerenden Anschlag in Kaschmir einen kompromisslosen Ansatz. Die Behörden haben die Bewaffneten mit Pakistan in Verbindung gebracht, was Premierminister Modi dazu veranlasste, Gerechtigkeit "bis ans Ende der Welt" zu versprechen.

Als Reaktion darauf hat Indien den Indus-Wasservertrag außer Kraft gesetzt, das Botschaftspersonal gekürzt und pakistanische Verteidigungsberater für unerwünscht erklärt. Vor der pakistanischen Botschaft schwappt die Wut auf die Straßen, als die Demonstranten Rechenschaft fordern. Schauen Sie sich Modis Beitrag unten an.