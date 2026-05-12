Indien stellt im April mit den 50 heißesten Städten einen Rekord auf

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Obwohl es solide wissenschaftliche Beweise für einen festen Temperaturanstieg weltweit gibt, gibt es auch massive Spitzen bei heißem Wetter, und kürzlich bemerkten Klimalogen etwas ganz Außergewöhnliches und Beunruhigendes.

Wie CNN berichtet, stellte der AQI-Index, der die Luftqualität überwacht, fest, dass im April, insbesondere im April, die 50 heißesten Städte der Welt alle in einem Land lagen: Indien.

"Am 27. April 2026 geschah etwas, das in den globalen Wetterdaten keinen modernen Präzedenzfall mehr hat. Als AQI.in seinen täglichen Hitzeindex erstellte, befand sich jede der weltweit heißesten Städte in Indien. Kein einziger Eintrag aus dem Nahen Osten. Keine aus Subsahara-Afrika. Keine aus Australien. Indien besetzte die gesamte Liste, von Platz 1 bis Platz 50. Das ist kein normaler April. Und das erfordert eine ernsthafte, datenbasierte Abrechnung", sagt AQI.

Die 50 Städte hatten alle eine Temperatur über 37,5°C, der Kerntemperatur des menschlichen Körpers, und werden daher als "massives Gesundheitsrisiko" bezeichnet.

Ganz oben auf der Liste finden wir Banda, wo es am kühlsten 34,7 war, also bis weit in die Nacht hinein. Der indische Subkontinent hatte schon immer heiße Sommer und sogar Aprilblitze, aber das wird in einer anderen Liga dargestellt, auch wenn der Datenpunkt nur ein Tag ist.

"April-Hitzewellen dieser Intensität in so vielen Städten gleichzeitig sind historisch nicht typisch für den indischen Subkontinent. Indien hatte schon immer heiße Sommer. Doch die geografische Verbreitung, die Dauer und das Zusammentreffen mehrerer Regionen, die am selben Tag extreme Schwellenwerte überschreiten, haben sich alle verstärkt. Die Daten eines Tages können nicht allein einen Trend belegen – aber sie sind ein Datenpunkt innerhalb eines Musters, das Klimawissenschaftler mit zunehmender Dringlichkeit dokumentieren."