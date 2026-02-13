Indien macht den Weg frei, 114 französische Rafale-Kampfjets zu kaufen

HQ

Indien hat einen Vorschlag genehmigt, 114 Rafale-Mehrzweckjagdflugzeuge aus Frankreich zu erwerben, was die größte militärische Beschaffung aller Zeiten werden sollte. Die Entscheidung des Defence Acquisition Council unter Leitung von Verteidigungsminister Rajnath Singh ebnet den Weg für kommerzielle Verhandlungen vor einem Besuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Neu-Delhi. Der Kauf soll ein kritisches Defizit in der Kampfkraft der indischen Luftwaffe angesichts der erhöhten Spannungen mit China und Pakistan beheben.

Die neuen Jets würden Indiens bestehende Flotte von 36 seit 2020 eingesetzten Rafales erheblich erweitern. Analysten sagen, dass die Wahl Neu-Delhis Streben nach strategischer Autonomie und Diversifizierung von der traditionellen Abhängigkeit von Russland widerspiegelt, während Angebote der Vereinigten Staaten und Moskau ausgewogen werden. Die indische Luftwaffe betreibt derzeit etwa 30 Staffeln, deutlich unter ihrer genehmigten Stärke von 42, da ältere Flugzeuge wie die MiG-21 ausgemustert werden.

Beamte sagen, dass die meisten der 114 Flugzeuge im Rahmen des Regierungsprogramms "Make in India" in Indien hergestellt werden, mit Technologietransfer und Integration inländischer Systeme. Die Rafales wurden während des viertägigen Konflikts mit Pakistan im vergangenen Jahr, bekannt als Operation Sindoor, eingesetzt, bei dem indische Beamte ihnen die Verbesserung der Langstreckenangriffsfähigkeiten zuschrieben. Wenn das Abkommen abgeschlossen wird, würde es Frankreichs Rolle als wichtiger Verteidigungspartner für Neu-Delhi weiter festigen...