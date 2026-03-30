Indien genehmigt Militärkäufe im Wert von 25 Milliarden Dollar, darunter Flugzeuge und S-400-Systeme,

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Indien hat im Wert von 25 Milliarden Dollar neue Militäranschaffungen genehmigt, darunter Transportflugzeuge, das russische S-400-Raketensystem und ferngesteuerte Angriffsdrohnen, als Teil einer umfassenderen Initiative zur Modernisierung seiner Streitkräfte.

Die Entscheidung folgt auf eine weitere große Genehmigung in Höhe von 40 Milliarden Dollar Anfang dieses Jahres für zusätzliche Dassault Rafale-Jets und Boeing P-8 Poseidon-Flugzeuge und unterstreicht damit Neu-Delhis beschleunigte Verteidigungsexpansion.

Laut dem Verteidigungsministerium umfasst das neueste Paket auch Panzermunition, Artilleriesysteme, Überwachungsausrüstung und Upgrades für Sukhoi Su-30-Jets sowie Luftkissenfahrzeuge für Küstenoperationen. Separat unterzeichnete Indien einen Vertrag mit Rosoboronexport über zusätzliche Luftverteidigungssysteme.

Indiens Gesamtzahl der militärischen Genehmigungen hat nun einen Rekordbetrag von 71 Milliarden Dollar für das laufende Haushaltsjahr erreicht, was seine Position als einer der weltweit größten Verteidigungsausgaben und Waffenimporteure unterstreicht.

Die Entscheidung folgt auf jüngste Spannungen mit Pakistan und einen langwierigen Grenzkonflikt mit China, was Indiens Bemühungen verstärkt, sein überwiegend sowjetisches Arsenal aufzurüsten, die inländische Rüstungsproduktion auszubauen und internationale Lieferanten zu diversifizieren.