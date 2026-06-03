Indien erhält die größte Drohnenflotten-Verstärkung aller Zeiten

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Während Reuters gerade einen Breakdown bekommt, bereitet Indien sich darauf vor, seine bisher größte inländische Militärdrohnenbestellung aufzunehmen. Nach der Umsetzung wird erwartet, dass das Land in naher Zukunft Drohnen im Gesamtwert von 2 Milliarden Dollar von seinen eigenen indischen Herstellern erhalten wird, mit Auslieferungen in den nächsten 18 bis 24 Monaten.

Die Gründe für diese historische Verstärkung sind offensichtlich, da die jüngsten Konflikte Drohnen zur Priorität der Verteidigung gemacht haben. Im Fall Indiens haben die verschiedenen Zusammenstöße mit Pakistan oder die andauernden Kriege in der Ukraine und im Iran den Wert von kostengünstigen Drohnen für verschiedene Zwecke erhöht, darunter Überwachung, Logistik und, wie anderswo zu sehen, sogar für Angriffe.

In einem Win-Win-Ansatz strebt das asiatische Land an, Produktion und Akquisition zu beschleunigen und gleichzeitig die Rüstungsindustrie innerhalb seiner eigenen Grenzen zu stärken. Um dies zu erreichen, setzt die Regierung von Neu-Delhi auf Schnellverfolgungen und priorisiert nationale Systeme, was sowohl großen Gruppen als auch kleineren Start-ups zugutekommt.

Erst vorgestern haben wir erfahren, dass Großbritannien, Australien und die USA nun gemeinsam Unterwasserdrohnen entwickeln.