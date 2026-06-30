Indien bereitet sich auf den trockenen Juli vor nach dem fünften trockensten Juni aller Zeiten

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Das hielt nicht lange an. Letzte Woche feierten wir, wie der Regen nach dem niedrigsten Niederschlagsmonat seit 12 Jahren nach Indien zurückgekehrt ist, was zu einer starken Wasserrationierung im asiatischen Land führte. Allerdings reichte das nicht, denn der nachfolgende Monsun gleicht nicht so viel oder so früh aus wie erwartet.

Daher hat Indien einen außergewöhnlich trockenen Start in die Monsunzeit verzeichnet. Der Niederschlag im Juni lag 39,8 % unter dem Langzeitdurchschnitt und war damit der fünfttrockenste Juni seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1901 und der trockenste seit mehr als einem Jahrzehnt. Wie berichtet, wirkt sich der schwache Monsun auf die Landwirtschaft und die Wassersicherheit aus, wobei wichtige Sommerkulturen wie Reis, Mais, Baumwolle und Sojabohnen ihre Aussaat verlangsamt haben. Wie auch in unseren früheren Berichten hervorgehoben wurde, fehlt fast die Hälfte des indischen Ackerlandes an Bewässerung und etwa die Hälfte der riesigen Bevölkerung ist auf Landwirtschaft angewiesen.

Allerdings beginnt der Juli morgen und der siebte Monat könnte nicht genug Erleichterung bringen. Das indische Wetterministerium erwartet, dass der Niederschlag unter dem Durchschnitt bleibt (weniger als 94 % des Zeitraums), während El Niño in den kommenden Monaten voraussichtlich stärker wird, was die Monsunregen weiter belastet und wiederum Bedenken hinsichtlich der Ernteproduktion und des Wirtschaftswachstums im Land aufwirft.

Regen in Mumbai, Indien. // RAMNIKLAL MODI / Shutterstock.com

Quellen: 1, 2.