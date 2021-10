Indien, Ägypten und die Antarktis: EA stellt drei Dauerbrenner-Karten für Battlefield 2042 vor

HQ

In der Beta von Battlefield 2042 konnten die Spieler nur eine einzige Karte spielen, doch zum Start sollen über ein Dutzend (= mehr als zwölf) Karten bereitstehen, die sich auf verschiedene Spielmodi aufteilen. Heute stellt uns Dice drei weitere Kriegsschauplätze vor, die von allen drei Standbeinen des Ego-Shooters (Modi All-Out Warfare, Battlefield Portal und Hazard Zone) genutzt werden können.

Breakaway ist ein schneebedeckter Bereich in der Antarktis, der Spielern viele Höhenvorteile bietet. Renewal liegt in der ägyptischen Wüste und dort bekriegen sich die Spieler zwischen einem Kraftwerk und einer Forschungseinrichtung. Discarded ist ein überschwemmtes Dorf an der Westküste Indiens, die unvorhersehbare Wetterbedingungen aufweisen soll. Es gibt dort auch ein großes Schiffswrack für Kämpfe auf kurzer Distanz.