Indien-Afrika-Forumgipfel aufgrund des Ebola-Ausbruchs verschoben

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Eine gemeinsame Entscheidung wurde von der Republik Indien und der Afrikanischen Union getroffen, den bevorstehenden Gipfel des Indien-Afrika-Forums zu verschieben. Ursprünglich war die Veranstaltung zwischen dem 28. und 31. Mai geplant, wurde jedoch nach dem jüngsten Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo und Uganda auf unbestimmte Zeit verschoben.

In einer gemeinsamen Erklärung einigten sich die beiden Gremien darauf, dass die Veranstaltung verschoben werden sollte, während Indien öffentlich seine "Solidarität mit den Völkern und Regierungen Afrikas anerkannte und seine Bereitschaft bekundete, zu den von der Africa CDC geführten Bemühungen zur Bewältigung der sich entwickelnden Gesundheitssituation beizutragen, im Einklang mit dem gemeinsamen Engagement für eine von Afrika geführte Reaktion."

Indien hat außerdem versprochen, Africa CDC bei seinen Bemühungen gegen diese jüngste Ebola-Variante zu unterstützen, und verspricht "eine fortgesetzte Zusammenarbeit zur Stärkung der Bereitschaft und Reaktionskapazitäten für öffentliche Gesundheit auf dem gesamten Kontinent".

Es wurden keine neuen Termine festgelegt, wann diese vierte Ausgabe des Forums stattfinden wird, aber wir werden voraussichtlich "zu gegebener Zeit" mehr hören und dass das Paar weiterhin ein "gemeinsames Engagement für Frieden, Entwicklung, Wohlstand und das Wohlergehen ihrer Völker" hat.