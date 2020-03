Indie-Entwickler Dynamic Voltage Games spricht nächste Woche über exklusives Xbox-Series-X-Spiel

Wir haben bereits eine grobe Vorstellung davon, welche Art Games wir exklusiv auf der Xbox Series X spielen werden, sobald die neue Microsoft-Konsole Ende des Jahres veröffentlicht wird. Rare macht Everwild, Ninja Theory arbeitet an einem Horrorspiel namens Project: Mara, sowie an Senua's Saga: Hellblade II, es gibt den Microsoft Flight Simulator und natürlich wäre da noch Halo Infinite.

In Kürze werden wir diese Liste wohl erweitern können, da Indie-Entwickler unter dem Label Dynamic Voltage Games eine Ankündigung für ein Spiel der nächsten Generation plant. In der nächsten Woche will das Team darüber sprechen, was sie mit einer Wiedergabequalität von 4K und 120 fps zum Laufen gebracht haben:

"In der kommenden Woche werde ich das Gameplay für mein erstes exklusives XBSX-Spiel demonstrieren - das in nativem 4K und 120 fps laufen wird. Das sind die guten Nachrichten. Die schlechte Nachricht ist, dass ich nicht einmal 4k/120 erfassen kann." Recht hat der oder die Gute.

Wir sprechen hier wahrscheinlich von einem kleineren Titel, aber das muss deshalb ja nicht gleich weniger aufregend oder gar langweilig sein. Wir verraten euch kommende Woche mehr über dieses Projekt.