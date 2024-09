IndieDevDay Steam Event angekündigt: Alle Details

HQ

Jedes Studio oder jeder Entwickler wäre begeistert, wenn sein Spiel im größten PC-Spieleshop der Welt vorgestellt würde, aber es stellt sich heraus, dass nächste Woche bis zu 200 von ihnen von dieser Initiative profitieren werden.

Steam startet nächste Woche eine IndieDevDay-Werbekampagne , die mehr als 230 Titel im Steam-Viewer in Spanien hervorhebt, obwohl das Angebot für alle Regionen offen ist. Die Veranstaltung wird 48 Stunden dauern (zeitgleich mit der persönlichen Veranstaltung von IDD im La Farga in L'Hospitalet de Llobregat).

Wie Sie sich vorstellen können, sind 230 Titel zu viele, um sie hier zu rezensieren, aber die Liste enthält einige bekannte Namen in der aktuellen Entwicklungsszene, wie z.B. CLeM, Neon Blood, The Many Pieces of Mr. Coo, The Crown of Wu, Mika and The Witch's Mountain, Luto, Bestiario, Hermetica, Curse of the Sea Rats, Blasphemous, Altered Alma, AK-Xolotl, und viele, viele mehr...

Die Unterstützung des IndieDevDay durch Steam ist nur ein weiteres Zeichen dafür, dass die Veranstaltung einen neuen Bekanntheitsgrad auf dem jährlichen Gaming-Event-Circuit erreicht hat und einen zentralen Platz zwischen der Gamescom und der Tokyo Game Show einnimmt.

Wir erinnern Sie auch daran, dass Gamereactor offizielles Medium für die IDD 2024 ist und dass wir auf der katalanischen Messe vor Ort sein werden, um viele Spiele zu testen und Ihnen eine Vielzahl von Interviews und alle Eindrücke zu bringen, die uns die Veranstaltung mit einer vollständigen Berichterstattung hinterlässt.