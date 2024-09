IndieDevDay: Die nächste Station für Videospiele nach der Gamescom

Mit der Gamescom 2024 bereits in Erinnerung und der Tokyo Game Show, die sich stärker auf den japanischen Markt konzentriert, hat IndieDevDay eine strategische Rolle bei westlichen Videospiel-Events eingenommen. Die Messe findet vom 27. bis 29. September in der La Farga in Hospitalet de Llobregat statt. Mit einem größeren zeitlichen Abstand zur deutschen Messe, aber noch vor der Weihnachtssaison, markieren Studios, Publisher und Spieler dieses Datum als Pflichttermin im Kalender.

In der letzten Ausgabe, als das Event einen großen Sprung in Sachen Qualität, Quantität und Logistik gemacht hat, konnten bereits über 100 Projekte getestet werden. Dieses Mal wird die Ausstellung fast 200 Spiele umfassen, von experimentellen Indie-Werken eines einzelnen Entwicklers bis hin zu ambitionierteren Titeln von mittelgroßen Teams in der AA-Kategorie.

Aktuelle Spiele, die in aller Munde sind, wie Neva, Altered Alma, Antro oder Hotel Barcelona (passender könnte der Name nicht sein), werden auf dem IDD zu sehen und spielbar sein. Publisher wie Devolver, Selecta Play, Marvelous, Focus Entertainment, Raw Fury, Meridiem, Secret Mode, Dotemu und Krafton werden ebenfalls vertreten sein.

Einige der Spiele, die auf dem IndieDevDay 2024 vorgestellt werden:



AIKODE - ACE



Alien hominid invasion - The Behemoth



Altered Alma - 2AwesomeStudio



Bestiary - Wiggin Industries



Bl0w-up - Half Sunk Games



Echoes of the living - MoonGlint



Farlands - JanduSoft, Eric Rodriguez



Haneda girl - Studio Koba



Hotel Barcelona - White Owls Inc.



Neva - Nomada Studio



Nordic Ashes: Survivors of Ragnarok - Noxfall Studios



Roombattle - Dust Games



The time I have left - Ground Atelier



Tretis - Notepike



Wax Heads - Patattie Games



Das bedeutet aber auch, dass einige der Entwickler dieser Spiele die Besucher inspirieren werden. Conrad Roset wird über seine künstlerischen Erfahrungen hinter Gris und Neva sprechen, während Hidetaka „Swery65" Suehiro erklären wird, wie er nach Deadly Premonition auf die Idee kam, dieses Indie-Projekt mit Suda51 ins Leben zu rufen.

Und neben den Spielen und Entwicklern gibt es die „B-Seite" des IndieDevDay: das Geschäft, das für alle professionellen Teilnehmer von entscheidender Bedeutung ist. Indies pitchen ihre Ideen den Publishern und präsentieren ihre Demos, Talentscouts suchen nach Projekten oder neuen Talenten, und insgesamt werden Deals abgeschlossen, die die Veröffentlichungen der kommenden Jahre bestimmen. Neben einer Jobbörse für die Videospielbranche werden über 1.000 B2B-Meetings zwischen mehr als 1.300 Fachleuten aus Ländern wie Großbritannien, Deutschland, Italien, Frankreich, Dänemark, Portugal, Estland, Japan und den USA stattfinden.

Aber es gibt noch mehr. Als krönenden Abschluss auf der künstlerischen Seite gibt es Cosplay- und Kunsthandwerksinitiativen auf der Messe. Erstere umfasst einen Videospiel-Cosplay-Wettbewerb mit einem Geldpreis und einer eigenen Laufstegshow. Verifizierte Cosplayer haben am Sonntag freien Eintritt, und Anhyra Cosplay, die Crisanta aus Blasphemous würdigen wird, wird an allen drei Tagen als Jurorin und Ehrengast dabei sein. Darüber hinaus bieten die Kunsthandwerks- und Künstlerstände die Möglichkeit, Werke von Namen wie Natnatart, PickChick by Mec oder Fulcagay zu betrachten und zu erwerben.

Verpasse nicht die Gelegenheit, alle Spiele, Entwickler, Künstler und Aktivitäten persönlich kennenzulernen. Hole dir dein Ticket für den IDD 2024 und besuche die Messe vom 27. bis 29. September. Damit du nichts verpasst, ist Gamereactor offizielles internationales Medium des Events. Wir werden auf unserer IndieDevDay 2024 Coverage-Seite die besten Nachrichten und Interviews mit Studios und Sprechern veröffentlichen.