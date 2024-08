IndieDevDay Barcelona 2024 bietet mehr Geschäftsmöglichkeiten für Publisher und Entwickler

HQ

Mit der Gamescom in Köln vor der Tür neigt sich die Sommerpause für die Videospielbranche dem Ende zu. Die deutsche Veranstaltung in der kommenden Woche läutet eine neue Saison von Messen und Konferenzen ein, mit dem IndieDevDay in Barcelona und der Tokyo Game Show in Japan als die am meisten erwarteten Events im September.

Für die Fans bringen diese Events mit jeder Runde von Ankündigungen, Vorschauen und Neuigkeiten über ihre Lieblingsgenres und -plattformen einen Rausch der Aufregung. Für die Branche sind es jedoch die privaten Treffen, die die Art und Weise, wie Unternehmen und Veröffentlichungen in den kommenden Monaten und Jahren arbeiten werden, wirklich prägen.

Verlage suchen nach Projekten, die sie finanzieren und auf den Markt bringen können, Indie-Studios suchen nach Partnern, um ihre Traumwerke zu verwirklichen, Scouts rekrutieren neue Talente und Profis vernetzen sich auf verschiedene Weise. In diesem Jahr wird der B2B-Bereich des IndieDevDay erheblich erweitert und zielt darauf ab, dank einer Zusammenarbeit mit MeetToMatch über tausend Geschäftstreffen zu veranstalten.

In Bezug auf die nackten Zahlen und nach Angaben der Organisatoren wird die IDD mehr als 45 Verlage begrüßen, um über 190 Titel zu rezensieren, die an 150+ Ständen präsentiert werden. Insgesamt werden mehr als 1.300 Branchenmitglieder auf der Messe zusammenkommen und Geschäfte tätigen. Und in Bezug auf die Beschäftigung:

"Die Jobmesse Talent Dev Day findet am ersten Tag der Messe statt, um die Talentakquise von Unternehmen in verschiedenen Bereichen der Videospielbranche zu fördern, wobei die Kandidaten die Möglichkeit haben, Studios wie Larian, Gameloft, Anchor Point und andere zu treffen und ihre Portfolios und Lebensläufe zu präsentieren."

Während sich die IDD 2024 traditionell auf europäische Studios konzentriert, erweitert sie ihre internationale Attraktivität auch weltweit mit Studios aus Großbritannien, Deutschland, Italien, Frankreich, Dänemark, Portugal, Estland, Japan und den Vereinigten Staaten. Aus diesem Grund wird Gamereactor offizieller internationaler Medienpartner der Messe und wird euch die neuesten Nachrichten und Interviews zu den vielversprechendsten Indie-Spielen präsentieren.

Der IndieDevDay findet am 27., 28. und 29. September in Barcelona statt. Obwohl rekordverdächtige Studio-Bewerbungen seit einiger Zeit geschlossen sind, können sich Videospielprofis, Studenten und die breite Öffentlichkeit in den Wochen vor der Veranstaltung immer noch ihre Tickets sichern.