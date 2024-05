IndieDevDay 2024 verlängert die Bewerbungsfrist für Studios bis zum 31. Mai

HQ

Im März wurde bestätigt, dass der IndieDevDay 2024 nach Barcelona zurückkehren wird, und zwar am 27., 28. und 29. September. Die Veranstaltung, die, wie der Name schon sagt, auf unabhängigen Projekten basiert, hat sich in den letzten Jahren zu einem neuen Leuchtturm in Europa sowohl für die Indie- als auch für die AA-Szene entwickelt. In der letzten Ausgabe (mit fast 200 Titeln) haben wir zum Beispiel vielversprechende Spiele wie Eden's Guardian, Camper Van: Make it Home und Neon Blood kennengelernt.

Indie-Studios, die daran interessiert sind, an der diesjährigen Ausgabe teilzunehmen, sollten sich nun nicht auf ihren Lorbeeren ausruhen, da die Bewerbung für einen Platz im Showcase am 31. Mai endet. Das heißt, am Freitag. Interessierte Indie-Teams können sich vor dem Wochenende hier bewerben, um zusätzliche Informationen zu Standtypen, Größen, Preisen (wenn man bedenkt, dass es sich um eine „gemeinnützige Veranstaltung handelt, die geschaffen wurde, um die unabhängigen Studios und Entwickler ins Rampenlicht zu rücken") und mehr gibt.

Die IDD-Organisatoren sagen:

„Bis zum 31. Mai haben Videospielentwicklungsstudios die Möglichkeit, sich für einen Standplatz beim IndieDevDay zu bewerben, um ihre Projekte der Öffentlichkeit und der Presse zu präsentieren sowie dank der MeetToMatch-Plattform am B2B-Bereich teilzunehmen und Geschäftstreffen abzuhalten.

Die Teilnahme ermöglicht es Ihnen, Spiele für jede Plattform in zwei Formaten zu zeigen, einen Basisstand oder einen Stand mit einer größeren Fläche für Studios, die an einer größeren Präsenz interessiert sind oder mehr als ein Projekt präsentieren".



Apropos Presse: Gamereactor wird offizieller Medienpartner des IndieDevDay 2024 sein, was wieder eine besondere Berichterstattung über die Veranstaltung mit praktischen Eindrücken und Interviews zu den prominentesten Titeln bedeutet.