IndieDevDay 2024 bestätigt seine nächste Ausgabe in Barcelona

Trotz des aktuellen Klimas der Entlassungen und Umstrukturierungen der großen Unternehmen der Branche kämpft der Indie-Videospielsektor weiterhin darum, seine Projekte zu verwirklichen und seine Arbeit der Welt zu zeigen. Wie ihr wisst, sind wir bei Gamereactor überzeugte Unterstützer der Indie-Entwicklung und im Laufe der Jahre konnten wir viele großartige Spiele entdecken (und bei vielen Gelegenheiten der Öffentlichkeit bekannt machen). Vielleicht entdecken wir in diesem Jahr noch viele mehr.

Denn auch in diesem Jahr findet in Barcelona wieder eine Neuauflage der unabhängigen Videospielentwicklungsmesse statt. Richtig, der IndieDevDay 2024 hat bestätigt, dass er am 27., 28. und 29. September wieder das La Farga Activity Centre füllen wird.

Im Moment sind der Inhalt und das Programm der Ausgabe noch nicht bekannt, aber wir hoffen, bald Neuigkeiten zu erhalten.

Wenn ihr ein bisschen mehr über unsere Berichterstattung über vergangene IndieDevDays erfahren wollt, schaut euch einige der Interviews an, die wir in der letzten Ausgabe geführt haben, die vollständig untertitelt sind. Ich bin mir sicher, dass der Titel von mehr als einem Spiel eine Glocke läuten wird.

