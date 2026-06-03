Indie-Spiellegende Jonathan Blow hebt eines der Hauptprobleme mit aufgeblähten Entwicklungszeiten hervor

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Warum dauert die Produktion jedes Spiels sieben Jahre? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es ist ein Trend, den viele von uns bemerkt haben und mit dem nur wenige von uns zufrieden sind. Wenn du dich auf eine Fortsetzung eines Spiels freust, das du geliebt hast, musst du dich darauf einstellen, dass diese Fortsetzung wahrscheinlich erst im neuen Jahrzehnt erscheint – besonders heutzutage.

Das hat der Indie-Spiele-Veteran und Braid-Schöpfer Jonathan Blow kürzlich in den sozialen Medien gesagt und hervorgehoben, dass Spiele, die so lange dauern, Probleme verursachen können, die über die Geduld hinausgehen. "Spiele brauchen jetzt so lange, manchmal merkt man, dass die wichtigsten kreativen Entscheidungen vor fünf Jahren getroffen wurden", schrieb er.

Dieser Tweet wurde kurz nach dem Ende des PlayStation State of Play gestern Abend veröffentlicht, was bedeutet, dass er sich auf eines der in dieser Präsentation gezeigten Spiele beziehen könnte. In den Kommentaren haben viele Leute den Tweet so verstanden, dass sich kulturell etwas verändert hat, sodass es "woke" Elemente in Spielen gibt, obwohl diese oft massive Debatten mit den schlechtesten Seiten des Internets auslösen.

Es scheint allerdings nicht genau das zu sein, worauf sich Blow bezieht. Als Veteran im Spieledesign meinen wir wohl, dass die Trends, die wir bei aktuellen Spielen sehen, zeigen, was die Spieler vor fünf Jahren gewünscht haben und worauf sie sich eingelassen haben. Zum Zeitpunkt des Schreibens gibt es keine weiteren Klarstellungen, aber wenn wir uns die jüngsten AAA-Trends anschauen, sieht man, dass vieles von dem, was früher populär war, immer noch auf uns zugeworfen wird, mit der Absicht, auf einen Zug aufzuspringen, der schon lange abgehauen ist.