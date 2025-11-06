Indie-Rhythmusspiel Unbeatable Stunden vor dem Start verzögert

HQ

Letzte Nacht, etwa 12 Stunden vor der Veröffentlichung des Spiels auf PS5, PC und Xbox Series X/S, wurde das Indie-Rhythmusspiel Unbeatable verschoben. Dies geschah nach einem Last-Minute-Treffen der Entwickler, in dem sie beschlossen, den Start des Spiels vom 6. November nach hinten zu verschieben.

Der Grund für die Verzögerung, wie in einem Beitrag auf Steam beschrieben, ist ein Fehler, wie Sie wahrscheinlich erwarten würden. Dieser Fehler ist ein Fortschrittsblocker, der das Spiel unveröffentlicht gemacht hätte, und obwohl die Konsolenversion hätte verschoben werden können, glaubt D-Cell, dass das zu chaotisch wäre und möchte stattdessen, dass alle zusammen spielen.

Leider bedeutet dies auch für alle eine Verzögerung. Aber es wird nicht mehr lange dauern. Unbeatable wird nun am 9. Dezember veröffentlicht, was bedeutet, dass es immer noch in unserem Veröffentlichungskalender 2025 steht. Dieses neue Datum gibt dem Team etwas Spielraum, um den Fehler in Unbeatable zu beseitigen, und gibt ihm Zeit bis zur Veröffentlichung, wenn er nicht zwischen anderen Veröffentlichungen im November eingefügt wird.