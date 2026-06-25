Indie-Life-Sim Paralives hat 1 Million Exemplare in einem Monat verkauft

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Paralives, die Sims-ähnliche Lebenssimulation von Alex Massé und seinem Team, hat seit dem Early-Access-Start innerhalb eines Monats eine Million verkaufte Exemplare erreicht. Nach seiner Ankunft Ende Mai zog Paralives schnell großes Interesse von Leuten auf der Suche nach einer Sims-Alternative, die leider in Titeln wie inZOI keine gefunden hatten. Es verkaufte sich 250.000 Exemplare in acht Stunden und die Verkaufszahlen stiegen immer weiter an.

Paralives hat die Neuigkeit offiziell in einem Steam-Beitrag veröffentlicht, den Spielern gedankt und weitere Informationen zu den Spielerstatistiken bekannt gegeben. Es gibt auch ein Gewinnspiel, bei dem 10 Personen das Spiel kostenlos besitzen können, indem sie Paralives ' neuesten Beitrag auf X/Twitter teilen.

Nach der Veröffentlichung im Early Access sind viele der seit dem Start mit Paralives zugeschriebenen Patches Hotfixes, die sich mit Bugs und Leistungsproblemen befassen. In den nächsten zwei Jahren werden wir jedoch auch viele neue Inhalte für das Spiel bekommen, darunter Haustiere, Pools und mehr. Wir können also wahrscheinlich erwarten, dass mit jedem Inhaltsupdate mehr Spieler einsteigen, je näher das Spiel dem Abschluss rückt.