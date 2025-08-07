Indie-Juwel UFO 50 erscheint überraschend auf Nintendo Switch

HQ

Wenn Sie die Indie World-Show gesehen haben, waren Sie vielleicht enttäuscht über das Fehlen einer großen, abschließenden Ankündigung. Die Präsentation endete mit einem Sizzle-Reel, das mehrere Titel vorstellte, darunter einen, der unserer ehrlichen Meinung nach angesichts der Bedeutung des Titels ein eigenes Segment hätte haben sollen: UFO 50.

UFO 50 wurde letztes Jahr, im September 2024, nur für PC veröffentlicht. Es wurde schnell zu einem der am besten bewerteten Spiele des Jahres, mit einer 91 auf Metacritic, über einem Dutzend Nominierungen, darunter als bestes Independent-Spiel bei den Game Awards, Golden Joystick, D.I.C.E. und Gewinner bei den New York Game Awards.

Es besteht aus einer Zusammenstellung von 50 Spielen, die von sechs Entwicklern entwickelt wurden, mit allen möglichen Ideen und Genres, wie Shooter, Plattformen, RPG, und einige sind kürzer, aber andere sind überraschend tiefgründig. Das Lustige daran ist, dass all dies durch eine Metaerzählung verbunden ist, als wären sie verlorene Spiele eines fiktiven Spieleentwicklers namens UFOSoft in den 1980er Jahren, die heute entdeckt und veröffentlicht werden.

Das Beste daran ist, dass das Spiel heute für Nintendo Switch veröffentlicht wurde. Bisher ist es neben dem PC die einzige Plattform, auf der dieses Juwel verfügbar ist.