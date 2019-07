Indie Arena Booth rüstet Gamescom mit über 100 Titeln auf

Wir sind große Freunde von Indie-Spielen, deshalb nehmen wir uns auch auf geschäftigen Messen stets Zeit, um einen Abstecher in die Indie-Ecke zu machen. Auf der Gamescom werden unabhängige Entwickler im kommenden Monat ebenfalls wieder ihre leidenschaftlichen Projekte präsentieren und der Veranstalter Indie Arena Booth konnte bereits einige Vorfreude schaffen.

Über 100 Spiele sollen im August auf dem deutschen Großevent demonstriert werden, verrät das Entwicklerkollektiv auf Twitter. Ein kleines Video zeigt einige dieser Perlen, auf die sich Messebesucher freuen können. Viele deutsche Projekte sind in Köln am Start, insgesamt 40 Länder beteiligen sich an dieser Sammlung. Einen genaueren Überblick findet ihr auf der Webseite von Indie Arena Booth.