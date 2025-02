IndiDevDay benennt BCN GAME FEST um und erweitert den Umfang und die Größe der Veranstaltung Die führende Indie-Messe in Südeuropa ist so stark gewachsen, dass sich ihre Struktur und ihr Name ändern müssen, ohne dabei ihre Identität zu verlieren.

HQ Der IndieDevDay 2024 war ein kolossaler Erfolg und hat die vorherige Ausgabe im Jahr 2023 bei weitem übertroffen, aber die Ausgabe 2025 wird etwas anders sein. Im Grunde, denn jetzt wird es nicht mehr IndieDevDay sein, sondern BCN GAME FEST, ein Rebranding, mit dem die Organisation die neuen Initiativen, die durchgeführt werden, zusammenbringen und der Veranstaltung ein neues Markenimage verleihen möchte, das auf nationaler und internationaler Ebene weiter an Aufmerksamkeit, Teilnehmern und Bedeutung gewinnt. Die Organisatoren versprechen, dass "der IndieDevDay-Spirit weiterhin präsent sein wird", mit seinen Aktivitäten und Initiativen zur Unterstützung der Entwicklung der Indie-Community und als Referenz und Treffpunkt für unabhängige Entwickler. Aber auch für sie wächst die Messe und bietet nun auch noch professionellere Meetingräume und Business-Möglichkeiten. Daniel Santigosa, Direktor der Messe: "Im Laufe der Jahre haben wir gesehen, wie unsere Veranstaltung gewachsen und professioneller geworden ist, während sie sich immer mehr professionalisiert hat und gleichzeitig viele unserer Teilnehmer den Sprung gemacht haben, ihr eigenes Studio zu gründen oder Verträge mit Verlagen zu unterzeichnen. Wie sie sind auch wir gewachsen und haben ein internationales Publikum erreicht. Unser Ziel ist es, uns als wichtiger Treffpunkt für die Videospielindustrie in all ihren Bereichen zu konsolidieren, jedem Akteur der Branche einen Raum zu bieten und zur Stärkung ihres Ökosystems beizutragen." Die Organisation wird in Kürze weitere Informationen über die diesjährige Messe, den Ticketverkauf und die ersten bestätigten Referenten bekannt geben.