Indiana Jones und das Zifferblatt des Schicksals kommt im Dezember zu Disney+

HQ

Wenn Sie noch nie die Gelegenheit hatten, ins Kino zu gehen, um das letzte und letzte Mal zu sehen, als Harrison Ford die ikonische Peitsche und den Fedora von Indiana Jones trug, haben wir gute Nachrichten für Sie. Denn Disney hat verraten, wann der Film sein Debüt auf Disney+ geben wird.

Uns wurde gesagt, dass der Film am 1. Dezember 2023 auf dem Streaming-Dienst landen wird, was bedeutet, dass Sie in einem Monat Indiana Jones and the Dial of Destiny als Teil Ihres aktuellen Abonnements ausprobieren können.

Wenn Sie es noch nicht getan haben, lesen Sie hier unbedingt unsere Gedanken zum Film.