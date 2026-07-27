Indiana Jones kehrt im Dezember mit "The Sword of Pandemonium" zu den Comics zurück.

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Indiana Jones und Comics sind kein unbekanntes Paar, aber wir sehen den ikonischen Actionhelden-Archäologen in einem so kreativen Medium nicht mehr so häufig wie noch vor Jahrzehnten. Dies wird sich jedoch bald ändern, da eine neue Indiana-Jones-Comicreihe von Marvel Comics enthüllt wurde.

Bekannt als Indiana Jones und das Schwert des Pandämoniums, stammt diese Geschichte vom Autor Jason Aaron und dem Zeichner Aaron Kuder und gilt als fünfteilige Miniserie mit dem Ziel, "eine völlig neue Ära Comic-Abenteuer für den ikonischen Archäologen einzuläuten, die während der bahnbrechenden Filme spielen."

Was die Prämisse der Geschichte angeht, so spielt sie in der Zeit direkt nach Indiana Jones und die Jäger des verlorenen Schatzes und zeigt "Indys berüchtigtste Schurken", die versuchen, nach einer Niederlage im Nahen Osten eine neue Machtquelle zu erlangen. Er wird Indy um die ganze Welt führen und sogar einige andere berühmte Gesichter zurückkehren, nicht zuletzt Marion Ravenwood.

Die Zusammenfassung des Comics erklärt: "Nach Indiana Jones und den Jäger des verlorenen Schatzes suchen Indys berüchtigtste Schurken, darunter die unmögliche Rückkehr eines Erzfeindes, eine erschreckende neue Machtquelle, um ihren Verlust auszugleichen – eine, die in die Hände seiner ehemaligen Begleiterin Marion Ravenwood gefallen ist. Jetzt muss Indiana Jones in die entlegensten Winkel der Welt eilen, um eine biblische Waffe zu finden, und begibt sich auf eine epische Mission, die sowohl seine archäologischen Fähigkeiten als auch seine Skepsis gegenüber dem Übernatürlichen auf die ultimative Probe stellen wird!"

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Indiana Jones and the Sword of Pandemonium wird seine erste Ausgabe am 9. Dezember eröffnen, und das Cover-Artwork ist unten zu sehen.