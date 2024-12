Indiana Jones ist bereit für sein großes Abenteuer in der Welt der Videospiele

HQ

Indiana Jones ist ein Synonym für Abenteuer, und deshalb ist der 9. Dezember ein besonderes Datum für Fans der Figur, da er nach vielen Jahren der Abwesenheit seine große Rückkehr zu den Videospielen bedeutet. Er stammt von MachineGames, den erfahrenen First-Person-Experten, die uns den letzten exzellenten Wolfenstein geschenkt haben und die diese Perspektive beibehalten haben, um uns mit Indiana Jones eine neue Reise ins Unbekannte zu erzählen, wie wir sie noch nie zuvor gesehen haben.

Der Launch-Trailer zu Indiana Jones and the Great Circle stimmt uns auf das ein, was vor uns liegt, und stellt uns Charaktere, Motivationen, Nazi-Gesichter und einen Soundtrack vor, den wir alle kennen und lieben.

Ihr könnt Indiana Jones and the Great Circle auf PC und Xbox Series am 9. Dezember genießen, oder etwas früher (6. Dezember), wenn ihr die Premium Edition mit einigen digitalen Extras vorbestellt. Aber wenn du den Games Pass Ultimate hast und geduldig bist, wartet Indy nächsten Montag ohne zusätzliche Kosten auf dich.