Indiana Jones erscheint auf der Switch 2 mit einer vollständigen, vollständigen physischen Veröffentlichung

Es gab viel Kontroverse um die Game Key Cards für die Switch 2. Falls du es verpasst hast, ist das Problem, dass viele physische Spiele eigentlich gar nicht physisch sind. Die Kassetten, die du kaufst, sind meist leer (mit Ausnahme von Nintendos eigenen Spielen und einigen Drittanbieter-Angeboten) und enthalten nur einen Schlüssel, der dir das Recht gibt, das Spiel herunterzuladen. Wenn du zum Beispiel einen langen Flug machst und am Flughafen ein physisches Switch-2-Spiel kaufst, um etwas zu tun zu haben, besteht das Risiko, dass du warten musst, bis du gelandet bist, um das Spiel herunterladen zu können.

Sammler sind darüber natürlich überhaupt nicht erfreut, da es auch bedeutet, dass deine Spiele in Zukunft einfach nicht mehr funktionieren, wenn die Server schließlich abgeschaltet werden, obwohl du physische Exemplare gekauft hast. Während der gestrigen Nintendo Direct: Partner Showcase tauchte Bethesda auf und hatte einige nette Dinge zu besprechen. Unter anderem erscheinen Fallout 4: Anniversary Edition und The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered – und werden laut Pressemitteilung auf Game Key Card veröffentlicht.

Aber sie veröffentlichen auch Indiana Jones and the Great Circle, und hier haben wir noch spannendere Neuigkeiten. Sie wird auf einer echten Cartridge geliefert, die das Spiel tatsächlich enthält. Es ist schwer, einen wirklichen gemeinsamen Nenner in diesem Schritt zu erkennen, aber vielleicht möchte Bethesda wissen, wie sich das auf die Verkaufszahlen der Switch 2 auswirkt und ob Gamer es wichtig finden, dass die Spiele tatsächlich auf Cartridges gespeichert werden – oder ob es einfach etwas ist, worüber Leute in sozialen Medien schreiben, bevor sie sie kaufen.