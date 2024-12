Indiana Jones, Crash Team Racing, EA Sports WRC und mehr kommen zum Game Pass

HQ

Die Zeit vergeht wie im Flug, und wir schreiben bereits Dezember. Ein neuer Monat bedeutet, dass Microsoft enthüllt, worauf sich Game Pass -Abonnenten in den nächsten zwei Wochen freuen können, aber da es der Weihnachtsmonat ist, machen sie die Dinge dieses Mal etwas anders.

Stattdessen enthüllen sie alles für den ganzen Dezember, bevor sie im Januar zur traditionellen Art und Weise zurückkehren - obwohl wir stark vermuten, dass Microsoft am 13. Dezember am The Game Awards noch einige Überraschungen für uns bereithält. Darauf können Sie sich freuen (Spiele mit * werden beim Debüt nicht zu Game Pass Standard kommen, Spiele mit ** sind bereits in anderen Abonnements enthalten, kommen aber jetzt zu Xbox Standard ):



Crash Team Racing Nitro-Fueled (Xbox) - 4. Dezember



Forza Motorsport (Xbox Series S/X) - 4. Dezember**



Hauntii (Xbox) - 4. Dezember**



Humanity (Xbox) - 4. Dezember**



EA Sports WRC (Cloud, Xbox Series S/X und PC) - 5. Dezember*



Overthrown (Cloud, Xbox Series S/X und PC) - 5. Dezember*



Indiana Jones und der große Kreis (Cloud, Xbox Series S/X und PC) - 9. Dezember*



Wildfrost (Cloud, Xbox und PC) - 10. Dezember*



Carrion (Cloud, Xbox und PC) – 2. Januar



Road 96 (Cloud, Xbox und PC) - 7. Januar



Wie üblich enthält Ihr Abonnement auch andere Vorteile, darunter Cyborg Pack (kosmetische Gegenstände) für Metaball und zusätzliche Inhalte für World of Warships. Weitere Informationen zu diesem und den oben genannten Spielen finden Sie auf Xbox Wire.

Wie üblich gibt es nicht nur Höflichkeiten, denn mehr Spiele als üblich verlassen auch Game Pass. Wir können uns am 15. Dezember von diesen Titeln verabschieden, aber wenn Sie sie behalten möchten, haben Sie bis zu 20% Rabatt mit Game Pass, bis sie verschwinden.



Amnesia: Der Bunker (Cloud, Xbox und PC)



Forager (Cloud, Xbox und PC)



Forza Horizon 4 (Cloud, Xbox und PC)



Rainbow Billy: Der Fluch des Leviathans (Cloud, Xbox und PC)



Rise of the Tomb Raider (Cloud, Xbox und PC)



Tin Hearts (Cloud, Xbox und PC)



Der Steinbruch (Cloud und Xbox)



Darüber hinaus werden diese Spiele am 31. Dezember entfernt, obwohl Sie wieder bis zu 20% Rabatt erhalten können, solange sie noch verfügbar sind: