Indiana Jones and the Great Circle zum Spiel des Jahres im Gamescom-Turnier gekürt

Indiana Jones and the Great Circle, das Ende des Jahres veröffentlicht wurde, wurde von den Nutzern des Gamescom-Turniers zum Spiel des Jahres gekürt. Das Spiel triumphierte in einem K.O.-Turnier-Format, bei dem die Fans in jeder Runde für ihre Favoriten stimmten. Im Finale trat er gegen den beliebten Astro Bot an und ging mit 55 % der Stimmen als Sieger hervor. Der Sieg ist ein bedeutender Erfolg für das Spiel, wenn man bedenkt, dass es aufgrund seiner Veröffentlichung im Dezember mehrere andere GOTY-Nominierungen verpasst hat.

Das Turnier bot ein kompetitives Bracket von 16 Spielen, darunter große Namen wie Final Fantasy VII: Rebirth und Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Astro Bot besiegte mehrere Fan-Favoriten, darunter Black Myth: Wukong, aber am Ende konnte es den kultigen Indiana Jones-Titel nicht schlagen. In der Zwischenzeit hatte Indiana Jones einen etwas reibungsloseren Weg ins Finale und besiegte Teams wie Hellblade 2 und Like a Dragon: Infinite Wealth.

Diese von den Nutzern gesteuerte Abstimmung unterstreicht die Begeisterung rund um Indiana Jones and the Great Circle und zeigt die anhaltende Attraktivität des Franchise. Möchtest du in Zukunft mehr Spiele mit Indiana Jones sehen?

