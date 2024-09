Indiana Jones and the Great Circle zeigt neues Gameplay in der Tokyo Game Show 2024 Xbox Broadcast

HQ

Indiana Jones sprach Japanisch im neuesten Showcase für Indiana Jones and the Great Circle, der in der Xbox Tokyo Game Show 2024 Broadcast gezeigt wurde, präsentiert von Jerk Gustafsson (Game Director) und Axel Torvenius (Creative Director) bei MachineGames.

Das schwedische Studio zeigte ein paar weitere Teile des Gameplays dieses Spiels, das am 9. Dezember weltweit für Xbox Series X|S, PC und Xbox Game Pass erscheint. Und, wie Sie wahrscheinlich wussten, PS5 im Frühjahr 2025.

Das Spiel wird vollständig auf Japanisch vertont sein. In der englischen Version wird Troy Baker Indy seine Stimme leihen, obwohl die Figur den Gesichtsausdruck von Harrison Ford hat (der nicht nur sein Image leiht, sondern auch nicht am Spiel teilnimmt, da er sich mit Indiana Jones und dem Dial of Destiny von der Figur zurückgezogen hat).

Indiana Jones and the Great Circle wird außerdem eine Digital Premium Edition enthalten, die 3 Tage Early Access, ein digitales Artbook und ein Outfit "Tempel des Verderbens" enthält. Und, was am wichtigsten ist, und die Erweiterung: Der Orden der Giganten, ein Story-DLC.