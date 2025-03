Indiana Jones and the Great Circle wurde für PlayStation 5 bewertet

HQ

Wir wussten, dass Indiana Jones and the Great Circle bald für PlayStation 5-Konsolen erscheinen würde, aber weder MachineGames noch Bethesda haben jemals ein festes Datum angedeutet. Dies könnte jedoch eher früher als später geschehen, da das Spiel nun vom ESRB für Sonys Konsole bewertet wurde.

In der Bewertung können wir sehen, dass das Spiel die gleiche Teen -Bewertung wie die Xbox Series X/S- und PC-Versionen erhalten hat, alle für "Blut und Blut, Drogenreferenz, Milde Sprache, Gewalt".

Es gibt keine weitere Notiz darüber, wann das Spiel auf PS5 erscheinen könnte, aber wenn man die jüngste Strategie von Xbox bedenkt, wahllos Nachrichten über ihre exklusiven Spiele zu veröffentlichen, die aus heiterem Himmel auf neue Plattformen kommen, wie es bei Forza Horizon 5 der Fall war, wäre es kein Schock, wenn das Gleiche mit diesem Spiel passieren würde, anstatt auf einen Showcase für die Informationen zu warten.

Wenn es darum geht, wann das Spiel auf PS5 erscheinen könnte, da Forza Horizon 5 Ende April auf PS5 erscheinen soll und Doom: The Dark Ages Mitte Mai erscheint, wird Indiana Jones and the Great Circle vielleicht seine Xbox-Konsolen-Exklusivität im Juni beenden? Wir haben erwartet, dass das Spiel im Frühjahr auf PS5 erscheint, aber Xbox hat sicherlich nicht vor, in einem Monat mehrere First-Party-Spiele auf der Plattform seines größten Rivalen zu veröffentlichen... Was denkst du?