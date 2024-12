Indiana Jones and the Great Circle wird nur mit einer Disc geliefert und erfordert einen zusätzlichen obligatorischen Download

HQ

Es macht keinen Sinn, über die Erhaltung und Abwärtskompatibilität von Videospielen zu reden und damit zu prahlen, wenn es für Spieler keine wirkliche Möglichkeit gibt, das vollständige Spiel auf einem Medium zu erhalten. Xbox ist eines der Unternehmen, das auf der digitalen Seite am besten abgeschnitten hat und es möglich macht, alle Spiele früherer Generationen auf der neuesten Xbox-Serie zu spielen. Aber ihre physische Veröffentlichungspolitik ist genau das Gegenteil.

S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl ist das jüngste Beispiel, das wir hatten. Bei der Veröffentlichung am 21. November stellten viele Benutzer, die die physische Kopie (exklusiv für die Xbox Series) kauften, fest, dass sie nur eine Disc enthielt und dass das Spiel einen zusätzlichen Download benötigte, um 150 GB Speicherplatz auf der Konsole zu beanspruchen (plus riesige Updates, die das Ganze in den ersten Tagen noch ein paar Mal überschrieben haben). Und jetzt, nur drei Wochen später, werden wir die gleiche unangenehme Situation mit Indiana Jones and the Great Circle erleben.

Laut einem Benutzer auf X (und später vom "Does it play?"-Konto gepostet) enthält die Indy-Box wieder nur eine Disc und zwingt Sie, den Rest des Spiels über das Internet herunterzuladen. Darüber hinaus gibt der Benutzer, der diese physische Kopie vor der offiziellen Veröffentlichung in die Hände bekommen hat, zu, dass das System es ihm nicht erlaubt, vor dem 9. Dezember zu spielen, obwohl er sie gekauft hat, da diese Disc aus der Standard-Edition stammt.

Eine eher bittersüße Geste und ein Konfliktpunkt zwischen Gamern und Spielefirmen. Denn während einige weiterhin das Eigentum an einem Spiel beanspruchen, für das sie eine gute Summe Geld bezahlt haben, sind die Unternehmen immer noch der Politik verpflichtet, dass das, was Sie kaufen, in Wirklichkeit eine "Lizenz" für das Spiel ist und dass Ihre Spiele nicht wirklich Ihnen gehören.

Scheint das, was Xbox mit dem physischen Format seiner Spiele auf Xbox macht, eine gute Entscheidung zu sein?