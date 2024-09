Indiana Jones and the Great Circle wird mit 60 Bildern pro Sekunde auf Xbox ausgeführt

HQ

Die meisten Leute erwarteten, dass Indiana Jones and the Great Circle ein grafiklastiges Abenteuer sein würde, nach den epischen Trailern von Xbox Games Showcase und Gamescom in diesem Sommer, aber leider liefen im letzten Jahr immer mehr High-End-Spiele mit 30 Bildern pro Sekunde. Und was ist mit Indys neuem Abenteuer?

Über Threads wurde nun angemerkt, dass der Xbox Store mit etwas mehr Informationen darüber aktualisiert wurde, was zu erwarten ist, und dazu gehören anscheinend 60 Bilder pro Sekunde, variable Bildwiederholfrequenz und Raytracing. Kurz gesagt, es scheint, dass der schwedische Entwickler MachineGames pünktlich zur Indiana Jones and the Great Circle -Premiere auf PC und Xbox Series S/X (im Game Pass enthalten) am 9. Dezember wirklich etwas Besonderes abliefern wird.

Wenn ihr mehr über das Spiel erfahren wollt, können wir euch unsere fleischige und noch recht frische Vorschau empfehlen.