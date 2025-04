Indiana Jones and the Great Circle wird eine physische Edition auf PS5 haben, die von einem Download von +100 GB abhängig ist

HQ

Ab morgen, dem 15. April, können PlayStation-Benutzer, die die Premium Edition von Indiana Jones and the Great Circle erworben haben, dieses riesige Abenteuer auf der Konsole von Sony beginnen, nachdem sie mehr als vier Monate lang exklusiv auf den Konsolen der Xbox Series erschienen sind. Der Titel von MachineGames war der erste, der mit einer Multiplattform-Ankündigung direkt ging, da er eine erste Party von Xbox Games Studios war, und war auch eine der größten Überraschungen Ende 2024. Für viele war es sogar das Spiel des Jahres.

Eine der Hoffnungen, die viele für die PS5-Version von Indiana Jones and the Great Circle hatten, war, nach diesen Monaten der Patches und Überarbeitungen eine komplette physische Ausgabe mit dem gesamten Spiel auf Blu-ray-Medien zu genießen, aber es scheint, dass dies nicht der Fall sein wird. Tatsächlich enthält die PS5-Disc von The Great Circle nur 20 GB Daten, und die anderen 105 GB (der vollen Größe, in der das Spiel auf der Konsole installiert werden muss) müssen mit einem Update heruntergeladen werden, wie der Youtube-Kanal RETRO GAME FUTURE zeigt, der eine Kopie der Standardausgabe vor ihrer Veröffentlichung am 17. April erhalten hat.

Das kam verständlicherweise bei den Fans der Spieleerhaltung und dem Kampf um die Anerkennung des Eigentums bei der Aufwandsentschädigung nicht gut an, ein heißes Thema in diesen Tagen mit den Entscheidungen über digitale Schlüsselkarten auf Nintendo Switch 12 oder dem Gerichtsverfahren von The Crew gegen Ubisoft.