Indiana Jones and the Great Circle war in der Launch-Woche das zweitmeistverkaufte Spiel in den USA

Indiana Jones wurde am 9. Dezember für Xbox Series X/S und PC veröffentlicht und wurde laut Mat Piscatella von Circana in Woche 50 zum zweitmeistverkauften Spiel in den USA, nur übertroffen von Call of Duty: Black Ops 6.

Es ist bemerkenswert, dass beide Spiele auch im Game Pass verfügbar sind und die von Piscatella genannten Zahlen sich ausschließlich auf den Umsatz in Dollar beziehen, nicht auf die Anzahl der verkauften Einheiten.

Anscheinend hat Indiana Jones and the Great Circle in den USA einen erfolgreichen Start hingelegt, obwohl offizielle Verkaufszahlen von Microsoft noch ausstehen.

Unser eigener globaler Chefredakteur hat einen Blick auf Indys neuestes Abenteuer geworfen und war gelinde gesagt erfreut. Sie können unsere Rezension des Spiels hier lesen.

Indiana Jones and the Great Circle wird im Frühjahr 2025 für PlayStation 5 veröffentlicht.