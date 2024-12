Indiana Jones and the Great Circle war für kurze Zeit kostenlos

HQ

Humble Bundle löste kürzlich Frustration unter den Spielern aus, nachdem es kostenlose Indiana Jones and the Great Circle Schlüssel widerrufen hatte, die es erst vor wenigen Tagen verschenkt hatte. Das Spiel wurde aufgrund eines Preisfehlers fälschlicherweise als "kostenlos" gekennzeichnet, was viele Benutzer dazu veranlasste, das Angebot zu nutzen. Obwohl die Spieler die Schlüssel auf Steam aktiviert hatten, wurde das Spiel aus ihren Bibliotheken entfernt, wobei einige sogar berichteten, dass sie mitten im Spiel waren, als es plötzlich gezogen wurde.

Humble Bundle erklärte die Situation, indem es den Fehler in der Preisgestaltung anführte und erklärte, dass das Spiel fälschlicherweise als "kostenlos" gekennzeichnet war. Das Spiel wurde inzwischen aus dem Humble Bundle Store entfernt, wahrscheinlich aufgrund des Drucks von Publishern wie Microsoft und Zenimax.

Während digitales Eigentum schon immer eine Grauzone war, zeigt dieser Vorfall, wie fragil es sein kann. In den meisten Fällen, wenn ein digitales Spiel entfernt oder widerrufen wird, gibt es für die Spieler nur wenige Möglichkeiten. Während die Spieler den Verlust des Zugangs zum Spiel beklagen, bleibt ein Trost: Indiana Jones and the Great Circle ist immer noch im PC Game Pass verfügbar und bietet den Fans die Möglichkeit, den Titel weiter zu spielen.