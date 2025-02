Indiana Jones and the Great Circle Update 3 jetzt verfügbar

HQ

Indiana Jones and the Great Circle erschien letzten Dezember für Xbox Series und PC und war in vielerlei Hinsicht eine wunderbare Erfahrung für Gamer. Es hatte nicht nur die beste Erzählung für den gefeierten Archäologen und ein solides Kampfsystem, um gegen Nazis zu kämpfen, uralte Rätsel, die es zu lösen galt, und eine großartige Geschichte, die man mit einer Peitsche und einem Fedora-Hut erleben konnte. Wie jede Veröffentlichung heutzutage war sie jedoch nicht ohne Fehler. Einige von ihnen waren besonders nervig für Spieler, die den Abschluss abgeschlossen haben, aber jetzt können sie ihre Quest abschließen.

Bethesda hat berichtet, dass Update 3 für Indiana Jones and the Great Circle jetzt verfügbar ist, und auf der Liste der Fehlerbehebungen befindet sich eine ganze Reihe von Fehlerbehebungen für Quests und Sammelobjekte, die viele daran gehindert haben, die Steam- und Xbox-Erfolge des Spiels abzuschließen. Darüber hinaus sagt MachineGames, dass sie das Spiel weiterhin mit einigen von der Community gewünschten Verbesserungen aktualisieren werden, wie z. B. Optimierungen am HUD und Unterstützung für Nvidias RTX-Haarrealismus-Technologie. Ihr könnt die vollständigen Patchnotes hier lesen.

