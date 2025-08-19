Indiana Jones and the Great Circle: Order of Giants erhält einen Gameplay-Trailer

HQ

Indiana Jones and the Great Circle scheint ein großer Erfolg für Microsoft, Bethesda und den Entwickler Machine Games gewesen zu sein, und daher ist es keine Überraschung, dass wir in die wunderschöne Welt des Spiels zurückkehren werden.

Der DLC, Order of Giants, wurde bereits zuvor enthüllt, hat aber vor seiner Veröffentlichung auf PS5, Xbox Series und PC am 4. September endlich einen vollständigen Gameplay-Trailer erhalten.

Es wurde auch enthüllt, dass das Spiel im Jahr 2026 seinen Weg auf Switch 2 finden wird, obwohl auf der Messe keine Gameplay oder Details zu dieser Version des Spiels bekannt gegeben wurden.

Den Teaser seht ihr unten.