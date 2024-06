Indiana Jones and the Great Circle ließ uns von der besten Version des Charakters träumen

HQ

Letzte Nacht erinnerte uns Xbox für ein paar Stunden an die besten Sensationen, die auf der letzten E3 verdichtet wurden. Es war eine erstaunliche Präsentation, bei der sie keine Tricks im Ärmel hatten, um alle Spieler auf die Beine zu bringen und zu applaudieren. Und sie konnten sogar einige der bereits im Vorfeld vorgestellten Projekte, die noch zweifelhaft waren, umkehren.

Hier beziehe ich mich auf den spektakulären neuen Cinematic- und Gameplay-Trailer für Indiana Jones and the Great Circle, die große Wette von Machine Games und produziert von Todd Howard. Sowohl die neuen Szenen, die wir mit Indy und Co. gesehen haben, als auch die Bewegungs- und Actionszenen im Spiel kündigen nun ein Abenteuer an, das auch im fragwürdigen First-Person-Modus funktionieren kann.

Das Beste ist, dass wir es noch vor Ende des Jahres haben werden, obwohl wir das Datum noch nicht kennen, auf PC, Xbox Series und Game Pass.