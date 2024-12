Indiana Jones and the Great Circle könnte eine Fortsetzung bekommen Zwischen den Indy-Filmen gibt es viel Platz zu erkunden, so der Vizepräsident von Lucasfilm Games.

HQ Indiana Jones und der Große Kreis ist nun seit einigen Wochen erhältlich und hat viel Anerkennung dafür erhalten, dass es ein fesselndes Indy-Abenteuer in Form eines Videospiels bietet. Obwohl es wohl noch eine Weile dauern wird, bis über Fortsetzungen gesprochen wird, ist Douglas Reilly, Vice President und General Manager von Lucasfilm Games, der Meinung, dass eine solche durchaus in Betracht gezogen werden könnte. "Ich denke, wir sind immer auf der Suche nach großartigen Geschichten" Reilly erzählte 'Variety'. "Und die gute Nachricht ist, dass es zwischen den Filmen viel Raum gibt, in dem wir mehr und mehr Indiana Jones-Geschichten erzählen könnten, die meiner Meinung nach super interessant wären." Eine Fortsetzung wird noch einige Zeit auf sich warten lassen, wenn sie aufgenommen wird, aber in der Zwischenzeit plant MachinGames weitere Inhalte. Der DLC "Orden der Giganten" wird gerade in Arbeit genommen, und selbst wenn du die Hauptgeschichte geschafft hast, wird irgendwann mehr Indy kommen.