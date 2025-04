Indiana Jones and the Great Circle ist über 125 Gigabyte für PlayStation 5

HQ

Indiana Jones and the Great Circle verzauberte Gamer und Medien gleichermaßen, als es im vergangenen Dezember Premiere feierte, aber damals war es nur für PC und Xbox Series S/X erhältlich. Am 17. April ist es Zeit für die PlayStation 5-Version, und jetzt verrät die PlayStation Game Size, wie groß diese Version ist - und wie erwartet ist es ein heftiger Brocken, bei dem Sie Ihre SSD möglicherweise ein wenig aufräumen müssen.

Insgesamt kommt das Spiel auf 125,29 Gigabyte, und das ohne einen möglichen Day-1-Patch. Wenn Sie die Premium Edition kaufen, können Sie bereits ab dem 13. April vorgeladen werden, während die Standard Edition ab dem 15. April vorgeladen werden kann.

Indiana Jones and the Great Circle ist jetzt für PC und Xbox Series SS/X erhältlich und im Game Pass enthalten. Wirst du Indys Abenteuer für Playstation 5 bekommen?