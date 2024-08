Indiana Jones and the Great Circle ist heimlich von The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay inspiriert

HQ

Indiana Jones and the Great Circle hatte bei der Opening Night Live der Gamescom mit einem neuen Trailer einen starken Auftritt, und wir haben einen genaueren Blick auf das Spiel geworfen und herausgefunden, wie es war, Harrison Ford und die anderen Charaktere für das neue Abenteuer neu zu erschaffen, sowie die ungefähre Länge des Spiels. Aber die Entwicklungsleiter von Machine Games gaben uns auch einen Einblick in das Kerndesign des Spiels, und es stellte sich heraus, dass eine der Hauptinspirationsquellen für Indiana Jones and the Great Circle vor 20 Jahren gefunden wurde. Genauer gesagt The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay, das 2004 von den Starbreeze Studios veröffentlicht wurde.

Im Rahmen der Fragerunde im Anschluss an Indys Präsentation hinter verschlossenen Türen sprach Game Director Jerk Gustafsson darüber, wie unser Abenteurer in der Lage sein wird, jede Situation auf verschiedene Weise anzugehen, einschließlich Schleichen und Verstecken von Leichen. In diesem Sinne hatte Riddick die Antwort:

"Ich denke, dass wir bei der Entwicklung dieses Spiels sogar ein wenig in unsere eigene Geschichte zurückgegangen sind. Wir haben also dieses Spiel, ja, in der Egoperspektive ist die primäre Perspektive, in der man spielt. Wir kombinieren dies aber auch mit der dritten Person. Es ist sehr ähnlich zu dem, was wir damals mit den Riddick-Spielen und dem Spiel The Darkness gemacht haben, und auch ähnlich wie diese Spiele, die das erste Spiel waren, das wir gemacht haben, das wirklich viel Fokus auf die Charakterentwicklung und die Geschichte gelegt hat, kombiniert mit viel Variation im Gameplay. Und das ist etwas, was wir hier sehr stark vorantreiben. Wir möchten, dass der Spieler wirklich das Gefühl hat, dass er verschiedene Hindernisse oder Herausforderungen auf viele verschiedene Arten bewältigen kann. Und Tarnung gehört definitiv dazu."

Gustafsson war der Chefdesigner zur Zeit von Riddick und The Darkness, daher wird es interessant sein zu sehen, wie sich dieses Design Jahre später mit der aktuellen Technologie weiterentwickelt hat. Indiana Jones and the Great Circle wird dieses Jahr für PC und Xbox Series X/S veröffentlicht, und Gerüchten zufolge könnte es 2025 für PS5 erscheinen.