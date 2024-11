Indiana Jones and the Great Circle in massivem Deep Dive gezeigt

HQ

Der 9. Dezember ist der Premierentermin für Indiana Jones and the Great Circle, über den wir euch kürzlich in einer Vorschau mehr erzählen konnten, obwohl jeder, der die Premium-Version des Spiels vorbestellt hat, bereits am 6. Dezember loslegen kann.

Aber... Wenn dir das noch nicht ganz genug ist und du mehr über das Abenteuer erfahren und sofort neues Gameplay sehen möchtest, dann hat der Official Xbox Podcast etwas Lustiges zu bieten. Sie liefern eine fast 27-minütige Episode mit dem Titel Diving Deeper Into Indiana Jones and the Great Circle , in der Creative Director Axel Torvenius und Design Director Jens Andersson in die Feinheiten von Indys neuem Abenteuer eintauchen.

Sie sprechen unter anderem über das Design von Puzzles, wie sie dafür gesorgt haben, dass sich auch Anfänger willkommen fühlen und wie sie versucht haben, mit Navigation und Benutzeroberfläche innovativ zu sein. Außerdem bekommen wir eine ganze Menge Gameplay zu sehen.

Schaut euch diese sehr interessante Episode unten an, und in nur zehn Tagen ist es Premierenzeit für alle, die die Premium Edition oder Collector's Edition gekauft haben.