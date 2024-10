Indiana Jones and the Great Circle Hands-On-Vorschau: Whip it Good!

HQ

Ich war immer etwas verwirrt über die Existenz von Indiana Jones and the Great Circle. Wie der Flop von Indiana Jones und das Zifferblatt des Schicksals beweist, gibt es nicht mehr viel Hype um den verstaubten alten Archäologen, wie er einmal war, und obwohl Machine Games eine vertrauenswürdige Hand ist, fühlt es sich einfach nicht so an, als ob es ein Indiana Jones-Spiel braucht. Das ist sicherlich das, was Uncharted und Tomb Raider erreicht haben. Als ich jedoch den Ort für diese praktische Vorschau betrat, ein historisches Wahrzeichen in London, das in das Marshall College umgewandelt worden war, war es schwer, sich nicht von dem Abenteuer mitreißen zu lassen, das Machine Games uns vorstellte.

Nach einem fehlerhaften Start, der zugegebenermaßen eher durch den PC verursacht wurde, auf dem ich spielte, als durch irgendetwas, das mit dem Spiel zu tun hatte, machte ich mich auf den Weg und machte mich auf eine weitere weltumspannende Achterbahnfahrt eines Abenteuers mit Indiana Jones in der Hauptrolle. Naja, zumindest von Troy Baker einen größtenteils anständigen Eindruck von ihm. Nachdem wir von Tony Todd verprügelt wurden, machten wir uns vom Marshall College auf den Weg in den Vatikan, wo wir eine kürzere, linearere Mission haben, bevor wir nach Gizeh aufbrechen. Insgesamt habe ich etwa zwei Stunden mit dem Spiel verbracht.

Die meiste Zeit verbrachte er in der Hocke und erkundete die Geheimnisse der Umgebung. Wie Creative Director Axel Torvenius uns während einer Präsentation vor dem Hands-on-Teil des Tages erzählte, geht es bei diesem Spiel zuerst um Abenteuer, dann um Action. Indy ist keine Rambo-ähnliche Figur, er kann nicht gegen Horden von Feinden angreifen. Stattdessen nutzt er seinen Verstand und seine Peitsche, um Feinden auszuweichen oder sie auszuschalten, wenn sie es nicht erwarten. Die Tarnung ist zum Teil Hitman, da du Verkleidungen finden, Maschinen sabotieren und den Nazis das Leben schwer machen kannst, bevor du ihnen mit einer Schaufel auf den Kopf schlägst, während du auch in der Vertikalität des Leveldesigns und der Anzahl der Optionen, die du in einem Level erhältst, um dein Ziel zu erreichen, teilweise entehrt bist. Es fügt sich in eine lustige Mischung ein, die durch die kitschige, manchmal cartoonhafte Gewalt noch verstärkt wird.

Werbung:

Da sich der größte Teil des Kampfes in Indiana Jones and the Great Circle auf deine Fäuste und die Gegenstände beschränkt, die du auf dem Boden findest (vom Schraubenschlüssel bis zur Gitarre kann alles für Takedowns verwendet werden), wird es dich freuen zu hören, dass der Nahkampf einfach, aber effektiv ist. Du hast die Fähigkeit, auszuweichen und zu blocken, aber es ist oft schneller, Feinde zu Boden zu bringen, indem du ihnen immer wieder auf den Kopf schlägst und den dumpfen Soundeffekt jedes Schlages genießt. Dadurch, dass die Kämpfe in ihrer Gewalt verrückter werden, indem man Nazis mit einer schnellen Kombo in die Luft schicken oder sie in eine um sich schlagende Stoffpuppe mit einer Schaufel am Hinterkopf verwandeln kann, hält es den lustigen Abenteuergeist im Spiel am Leben. Wenn wir zu weit in realistische Gewalt abgedriftet wären, könnte das den Spaß ruinieren, den man von Indiana Jones erwartet, die Unbeschwertheit, die ihn auszeichnet. Während ich Indys Fäuste und die Gegenstände, die von verschiedenen Hardware-Litterbugs hinterlassen wurden, als meine Primärwaffen empfand, erfüllen die Peitsche und der Revolver auch ihren Zweck. Deine Peitsche ist ein Ablenkungswerkzeug, mit dem du einen Feind stoppen kannst, der sein Gewehr direkt auf deinen Kopf gerichtet hat, während der Revolver ein todsicherer Weg ist, um jeder Begegnung ein dauerhaftes und lautes Ende zu bereiten. Das Feuergefecht ist hier nicht das Highlight, wie zu erwarten war, aber du kannst immer noch Gewehre und Tommy Guns in die Hand nehmen, um auf deine Feinde loszugehen, wenn du möchtest.

Wie bereits erwähnt, kannst du die Peitsche im Kampf verwenden, aber du kannst sie auch verwenden, um die Karte zu durchqueren. Du kannst hochklettern, dich hinunterhangeln und mit deiner Peitsche schwingen, um dich fortzubewegen und neue Aussichtspunkte zu erreichen. Ein Teil des Auspeitschens ist etwas umständlich, und den richtigen Winkel zu finden oder Indy zu erkennen, dass du ihn klettern lassen willst, kann ein bisschen knifflig sein, aber im Großen und Ganzen funktioniert es wie beabsichtigt. Es gibt nicht wirklich viel über das Auspeitschen oder das Durchqueren im Allgemeinen zu sagen. Aufgrund der offenen Natur der größeren Bereiche gibt es mehr zu erkunden und mehr Möglichkeiten, die Peitsche zu verwenden, aber es entsteht insgesamt weniger filmisches Gefühl. Die Karte von Gizeh fühlte sich manchmal etwas aufgebläht an, denn man kann zwar mit Hilfe von Wegweisern schnell zwischen bestimmten Punkten hin- und herreisen, diese sind jedoch rar gesät, was dazu führt, dass man viel Zeit zu Fuß verbringt, um von einer Sehenswürdigkeit zur nächsten zu gelangen. Points of Interest und Orte, die das Spiel eigentlich interessieren möchte, funktionieren gut, und es ist lohnend, sowohl die einfacheren als auch die schwierigeren Rätsel zu lösen.

Jedes Mal, wenn du etwas in Indiana Jones and the Great Circle findest, sei es ein Haufen Bargeld, das von einem Nazi-Offizier gelagert wurde, ein Brief von einer Person von Interesse oder ein Artefakt, erhältst du Abenteuerpunkte. Diese werden verwendet, um sich Upgrades zu kaufen, die aus Büchern stammen, die man auch auf der Karte finden muss. Von zusätzlicher Lebensregeneration über erhöhten Nahkampfschaden bis hin zu unbewaffneten Kills gibt es eine Menge Upgrades, die man Indy im Spiel geben kann. Ich habe meist gemischte Gedanken über das Abenteuerpunktesystem. Natürlich sollte die Erkundung in einem Indiana-Jones-Spiel gefördert werden, aber es kann sich manchmal so anfühlen, als würde es das Tempo verlangsamen, das ein filmisches Tempo sein könnte, wenn man nach Upgrades suchen möchte. Es wird wahrscheinlich eine Frage der persönlichen Vorlieben sein, für die ich mich noch nicht entschieden habe. Die Ich-Perspektive ist auch etwas, bei dem ich mir anfangs ziemlich unsicher war. Nachdem ich damit gespielt habe, bin ich jedoch fest beruhigt. Meiner Meinung nach ist es nicht der beste Weg, um in ein Abenteuer mit Indy einzutauchen, aber es ist die beste Perspektive für das, was Machine Games mit Indiana Jones and the Great Circle machen möchte, wodurch sich die Kämpfe und das Schleichen immersiver anfühlen.

Werbung:

Insgesamt bin ich mir immer noch nicht ganz sicher, für wen Indiana Jones and the Great Circle ist. Ich hatte eine gute Zeit damit und das Erkunden hat viel Spaß gemacht, aber ich denke, ich brauche mehr Vorstellung von der gesamten Erfahrung, bevor ich es wirklich empfehlen kann oder nicht. Wenn es nur wenige offene Räume wie Gizeh und engere, lineare Ebenen wie den Vatikan gibt, könnte es über alle Erwartungen hinaus beeindrucken, aber ansonsten droht die Aufblähung zu beginnen.